QUANDO ALGO QUEBRAR NÃO RECLAME!

Muitas vezes quebram coisas em nossa casa ou simplesmente quando nos damos conta derrubamos certas coisas e pronto caiu no chão e ficou em caquinhos. Tem pessoas que entram em pânico quando quebra alguma coisa, mas as pessoas não deveriam reclamar quando quebra algo dentro de casa.

Certo dia um Espírito chamado Luís Henrique disse:

Muitas vezes a energia está tão pesada em certas casas que as coisas começam a quebrarem sozinhas, quebra pratos, pires, tigelas de vidros de dentro dos armários, que ficam em pedacinhos, e as pessoas ficam apavoradas já imaginam que é coisa de Espirito, de casa mal assombrada, mas muitas vezes é a energia negativa que está tão acumulada naquele local, ou naquela casa, que o mundo espiritual da uma ajudinha extra e faz com que estas energias ao invés de atingir o campo energético das pessoas que moram naquele local, fazem com que esta energia negativa fique distribuída em alguns objetos que ao quebrarem, fazem a energia negativa se desintegrar daquele ambiente.

Muitas mães brigam com os filhos quando as crianças quebram algum copo ou prato, muitas até acabam batendo nas crianças porque quebraram algo de valor, ou era algum presente que ganharam de alguém importante ou mesmo louças de família que passaram de geração em geração, muitas vezes impregnadas de energias ruins, que as crianças só recebem uma ajudinha extra do mundo espiritual para se livrarem daquele objeto .

Devemos ficar atentos quando começa a quebrar coisas em nossas casas, não se trata de assombração ou coisa parecida, é somente nossos amigos espirituais querendo nos ajudar a se livrar de certas energias ruins!!

Façamos preces e façamos também uma limpeza das energias ruins que estão no local para que nada de mal nos atinja e pronto.

Não tenha medo e nem raiva quando alguma coisa quebrar. Assim ficaremos protegidos!🕊️ ANJOS DA LUZ ☄️