Como organizar as suas recordações de viagem de forma criativa 

Viajar é sempre bom, nos ajuda a expandir a mente, a refletir sobre nós mesmos e aprender diferentes formas de se viver de uma maneira inspiradora. Mas o que fazer com toda aquela memória que vamos acumulando à medida em que vamos conhecendo novos lugares? Como fazer com que isso não se perca nos labirintos da nossa memória ou na bagunça do nosso armário?

Existem diversas formas de editar, re-criar e guardar as suas lembranças de viagem para que, em algum momento, você possa percorrer novamente aqueles mesmos passos, matar as suas saudades e ir juntando fôlego para conhecer novos destinos. Abaixo, damos algumas dicas.

Vídeos

O vídeo retrata de uma forma bem fiel a realidade ao nosso redor e está ficando cada vez mais difícil registrar uma viagem sem ele. De acordo com pesquisas, 86% dos internautas brasileiros já assistem vídeos online, uma quantidade bem superior ao de nossos vizinhos.

Embora pareça mais complexo, já existem ferramentas online que permitem a qualquer pessoa criar e editar um vídeo sem a necessidade de conhecimento prévio. Você pode abrir mão de um editor de vídeo para PC, por exemplo, para incluir música, imagens e recursos gráficos ao seu vídeo e deixá-lo ainda mais a sua cara.

Álbum de fotos

O velho e bom álbum de fotos nunca sai de moda. Embora seja mais cômodo termos nossas fotos guardadas no celular ou no computador, imprimir as fotos mais especiais e colocá-las em um álbum de papel é uma segurança a mais que teremos o registro de nossos passeios mesmo se algo danificar o nosso disco rígido.

Você pode comprar um álbum e personalizá-lo com stickers e anotações, deixando as suas lembranças mais divertidas.

A nuvem

Não se esqueça de salvar uma cópia de todos os seus vídeos e fotos na nuvem. Assim, você não perde seus registros e pode acessá-los de onde estiver. Existem diversas plataformas que podem te ajudar a guardar estes arquivos: Google Fotos, Dropbox e Amazon Cloud Drive são alguns deles.

Caixa de recordações

Se você tem a veia colecionadora e gosta de guardar entradas de museus, bilhetes de trem e guardanapos de suas cafeterias favoritas, a caixa pode ser o lugar perfeito para manter essas memórias protegidas do tempo.

Afinal, esses pequenos objetos contam um pouco mais sobre a história de cada lugar por onde passamos, o que fizemos naqueles dias longe de casa e, ainda por cima, tem muito encanto.

Caderninho de anotações

Escrever é uma terapia. Descrever trajetos e anotar as suas observações mais pessoais sobre cada experiência e suas sensações a respeito dela, é uma forma de ter um registro mais íntimo de sua viagem. Algo interessante é voltar a eles depois de alguns anos e reviver aquelas sensações. Você pode ter uma surpresa!

Redes sociais

As redes sociais servem como um registro mais efêmero do que fazemos e também permite um compartilhamento instantâneo de nossas experiências com amigos e familiares distantes. Assim, eles podem participar com a gente, mesmo à distância, com comentários e reações em tudo o que vamos fazendo.

Como as imagens permanecem guardadas nas redes sociais, também não as perdemos e podemos voltar uma vez ou outra a elas para matar as saudades. Você pode também mudar as configurações de privacidade da rede social para decidir quem poderá ver as suas fotos ou não.