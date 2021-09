Catarinenses reclamam: Presidente anuncia investimentos de quase 1 Bilhão para 2022 mas deixa SC de fora

Nas redes sociais culmina a reclamação do populares e de alguns políticos catarineses que ficaram perplexos ao receber o anúncio do pacote de obras de quase 1 bilhão para 2022 do Governo Federal que anunciou investimentos em obras para todo o país, mas deixou Santa Catarina de fora.

Serão, R$ 997 milhões previstos para serem investidos em obras novas pelo Brasil em diversos estados, mas nenhuma em Santa Catarina. Desta forma, o Estado de Santa Catarina, continua não tendo recursos para realização de novas obras e serviços no âmbito federal” Relatou o administrador de empresas e consultor em gestão, Adriano Carlos Ribeiro em entrevista para a NSC.

Santa Catarina é o estado onde o presidente Jair Bolsonaro conquistou mais votos, em relação aos outros estados, com a margem de 65.82% dos votos. Em algumas cidades como Criciuma foram cerca 72,35% dos votos, um percentual histórico, por isso a reclamação dos políticos e cidadãos do Estado de Santa Catarina que esperavam uma maior reciprocidade da Presidência da República.

O Deputado Bruno Souza publicou nas suas redes sociais que a cada 100 reais de impostos enviados para Brasília o catarinenses recebem apenas 20 reais de volta em benefícios federais e que Santa Catarina precisa ser respeitada diante do cenário político federal.