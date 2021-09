Touro Devon é arrematado por R$30 mil em São Joaquim (SC)

Média dos touros Devon foi de R$ 19.080,00.

O reprodutor Jaguar TE53 T686 do Passo Velho, criação da Cabanha Passo Velho, de André Macari, de Bom Jardim da Serra (SC), foi comercializado por R$ 30mil no 4o Leilão de Matrizes e Reprodutores da Associação Regional de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra Catarinense (ARCS). O remate foi realizado de forma virtual no domingo, 26 de setembro, direto do Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim (SC).

A compradora é Ana Maria Rodrigues, de São Joaquim. Jaguar é um mocho genético, de 3 anos, filho de Tito de Santa Alice, grande campeão da Expointer, na melhor vaca já produzida pela Cabanha Passo Velho. “São 870 kg de muito equilíbrio e qualidade”, garante Hernani Macari, sócio da Passo Velho e presidente do Núcleo de Criadores de Devon/Bravon dos Campos de Cima da Serra Catarinense.

A média dos touros Devon ofertados no leilão foi de R$ 19.080,00. O remate também marcou a estreia do Top Devon dos Campos de Cima da Serra Catarinense e é Chancelado pela Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB).

A presidente da ABCDB, Simone Bianchini, destaca os bons resultados do remate e o trabalho realizado. “Nosso reconhecimento à dedicação dos criadores da região, principalmente aos investidores da Raça Devon e a todos os envolvidos. Parabenizamos também a Camargo Agronegócios, na pessoa da dirigente Luiza Camargo, que é uma mulher do agro, e ao leiloeiro Delamar Macedo”.Foto: reprodução YouTube / Camargo Agronegócios.

Imprensa Devon e Bravon/ Alessandra Bergmann / jornalista

Por Simone Müller / jornalista