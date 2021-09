Vacinação em SC: Estado distribui doses nesta terça para vacinar adolescentes contra a Covid-19

O Governo do Estado distribui nesta terça-feira, 28, mais 116.290 doses da vacina contra a Covid-19 para dar andamento à vacinação dos adolescentes e garantir a segunda dose na população adulta. Serão encaminhadas para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica, 60.840 doses da Pfizer para serem usadas como dose um (D1) e 55.450 doses da Coronavac para serem usadas como D2.

:: Confira a tabela de distribuição de doses por município e as informações às secretarias municipais de Saúde

A distribuição começa às 8h. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão enviadas via terrestre. Já as doses das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. A previsão é que todas as doses sejam distribuídas ainda na terça.

Importância da segunda dose

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) volta a reforçar a importância da segunda dose para garantir a proteção da população e controlar a circulação do vírus em todo o estado. “Somente com o esquema vacinal completo, de duas doses ou dose única, a pessoa pode se considerar imunizada e ter a garantia de que estará mais protegida de evoluir para formas graves da Covid-19 e até mesmo morrer caso seja infectado. Ao finalizar o esquema vacinal, a população também contribui para reduzir a transmissão do vírus, fazendo com que cada vez menos pessoas se infectem”, esclarece o diretor João Augusto Brancher Fuck.

Levantamento realizado pela Dive nesta segunda, 27, mostra que 343.658 pessoas que tomaram a primeira dose contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a D2. Deste total, 129.838 são de pessoas vacinadas com a AstraZeneca, 120.172 com a Coronavac, e 93.648 com a Pfizer. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Chegada de novas doses



Santa Catarina vai receber na terça, 28, duas novas remessas. São 37.750 doses da AstraZeneca para serem utilizadas como segunda dose; e 153.270 da Pfizer que devem ser utilizadas como dose um e dois, além do reforço. A previsão de chegada dos voos é às 17h55 e 20h30, respectivamente.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde