Petrobras anuncia alta de 9% no diesel nas refinarias a partir de quarta-feira

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) um aumento de R$ 0,25 por litro no preço do diesel entregue às distribuidoras a partir de quarta-feira (29). Segundo a companhia, a elevação de 8,89% se dá por causa da valorização do petróleo no mercado internacional e do dólar alto em comparação com o real.

Em nota publicada em seu site, a estatal justificou o aumento: “Após 85 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do diesel A para as distribuidoras”.

A Petrobras não fala em aumento de preço de outros combustíveis.

Ela diz ainda que o acréscimo no diesel evita “riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras”.

Desta forma, a partir de quarta-feira (29), o preço médio de venda de diesel A da Petrobras, para as distribuidoras, passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro.”

O reajuste representa 8,89% de aumento no diesel.

