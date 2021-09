Equipes da Assistência Social realizaram palestra sobre Setembro Amarelo

As taxas de suicídio de crianças e adolescentes têm aumentado nas últimas décadas. Para reverter este quadro, foi criado o movimento mundial Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.

No Brasil, a ação é organizada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) e tem o apoio de centenas de instituições. Os profissionais da Assistência Social, do Abrigo e do CRAS, realizaram uma palestra na EEB Martinho de Haro, para crianças e adolescentes, onde abordaram o tema.

A palestra ocorreu em dois períodos na escola, onde os profissionais explicaram o objetivo da campanha, que tem como objetivo a prevenção e redução do número de suicídios. Além disso, de acordo com o site da própria campanha, ele “visa a conscientização e a desmistificação do suicídio. Dessa forma, é preciso agir o quanto antes para diminuir os números de casos em todo país”.

Além das ações do mês de setembro, São Joaquim conta com uma rede de proteção preparada para auxiliar na prevenção e atender casos de ideações suicidas de crianças e adolescentes.

