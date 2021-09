Petrobras vai dar R$ 300 milhões em auxílio para compra de gás de cozinha

A Petrobras anunciou um programa social que vai direcionar R$ 300 milhões para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social a comprarem gás de cozinha. A iniciativa foi aprovada pelo Conselho da companhia nesta 4ª feira (29.set), e deve fornecer o recurso em um período de 15 meses.

Os critérios para ter o acesso ao benefício ainda estão em análise pela estatal. A Petrobras também divulgou estar em busca de parceiros para arrecadar mais valores para o projeto, e que a ação tem em vista prestar apoio para famílias devido à pandemia.

Além do incentivo para compra do gás liquefeito de petróleo (GLP) — conhecido como gás de cozinha, parte do valor deve ser direcionada para insumos essenciais.

“A pandemia e todas as suas consequências trouxeram mais dificuldades para as pessoas em situação de pobreza. Tal fato alerta a Petrobras para que reforce seu papel social, contribuindo ainda mais com a sociedade”, disse, em nota, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

Com informações SBT