Enduro Fim desafiou os pilotos em um circuito de trilhas repleta de obstáculos em São Joaquim

Foi realizado no último domingo (10) na localidade do Morro Grande em São Joaquim, a segunda edição do Enduro Fim, organizado pelo coordenadores Maike André Pereira de Souza e Cleiton Amaral.

Enduro Fim desafiou os pilotos em um circuito de trilhas repleta de obstáculos, os pilotos testaram seus desafios em sete categorias diferentes, especial, força livre nacional, nacional A, over 35, over 45, light e feminina, reunindo 77 pilotos no circuito.

Enduro Fim contou com a participação do piloto oficial da Yamaha Gabriel Bruning , natural da cidade de São Ludgero.

Categoria Feminina; 1ª Colocada Vanessa Macedo Cassão, cidade São Joaquim; 2ª Colocada Daniely Faust Floriano, cidade Imaruí; 3ª Colocada Sabrina Selinger Baschirotto, cidade Orleans.

Categoria Especial; 1º Colocado Gabriel Bruning, cidade São Ludgero; 2º Colocado Lucas Farias, cidade Curitibanos; 3º Colocado Luiz Eduardo do Amaral, cidade São Joaquim.

Categoria Forca Livre Nacional; 1º Colocado André Farias, cidade Ituporanga; 2º Colocado Mickael Souza, cidade Atalanta; 3º Colocado Rodrigo Pereira de Arruda, São Joaquim.

Categoria Light; 1º Colocado Giovane Neves, São Joaquim; 2º Colocado Marcelinho, cidade Blumenau; 3º Colocado João Vitor Mattos, São Joaquim.

Categoria Nacional A; 1º Colocado Roliney Heberle, cidade Água Doce; 2º Colocado Dalvan Hang, cidade Ituporanga; 3º Colocado Diego Hang, cidade Ituporanga.

Categoria Over 35; 1º Colocado Edison Cardoso, cidade Agrolândia; 2º Colocado Cleoni Baschirotto, cidade Orleans; 3º Colocado Marcelo Grasel Wensing, cidade Armazém.

Categoria Over 45; 1º Colocado HIGHLANDER, cidade Agrolândia; 2º Colocado José Lício Teles, cidade São Ludgero; 3º Colocado Valmor Feliciano, cidade Garopaba.

O 2º Enduro Fim Morro Grande atraiu participantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, totalizando pilotos de 23 municípios, aventuram-se em meio às belezas da natureza na localidade de Morro Grande.

“Preparamos um dos melhores circuitos. A cada edição procuramos inovar e desta vez, além de um novo formato de prova, tivemos obstáculos de super enduro. Fizemos tudo com muito capricho.” finaliza Maike André, coordenador de prova do Enduro Fim.