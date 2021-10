Caminhoneiro morre em acidente na BR-282 na Serra catarinense

O fatal acidente ocorreu nesta sexta-feira (15) na BR-282, na localidade de Salto dos Marianos, município de São José do Cerrito, tirou a vida de um caminhoneiro. O homem, que não teve a identidade informada, conduzia um Mercedes Bens Actros, com placas de Santa Cecília (SC).

De acordo com as informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada sem sinais vitais e preso às ferragens da cabine do caminhão. Foi necessário retirar o veículo do local com auxílio de caminhões guincho para que a guarnição conseguisse desencarcerar a vítima. O corpo foi entregue aos cuidados do instituto geral de Perícias.

O acidente envolveu ainda uma camionete Volkswagen conduzida por um homem de 34 anos, que não se feriu. local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Com informações 5 ° Batalhão de Bombeiros Militar