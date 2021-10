Play Pub Chalés da Serra- A mais nova opção de diversão de Bom Jardim da Serra e Região

No sábado 9, foi inaugurado em Bom Jardim da Serra, Anexo ao hotel Fazenda Chalés da Serra, o Play Pub Chalés da Serra, que é diferente de tudo que você já viu, inspirado nos tradicionais Pubs e seguindo a tendência de misturar opções gastronômicas e entretenimento, no Play Pub é oferecido ambientes cheio de estilo, uma mistura, conceito de pub, boliche e sports bar, com 2 pistas de boliche, mesa de sinuca, jogos de tabuleiro, música ao vivo, espaço para happy hour com drinks e petiscos deliciosos.

Como surgiu a ideia deste empreendimento na área de entretenimento em Bom Jardim da Serra ?

A ideia do Play Pub surgiu da necessidade que percebemos em oferecer ao turista e aos moradores da região um local descontraído, onde as pessoas pudessem se divertir, tomar um Chopp, jogar sinuca/boliche com segurança, num espaço bonito e agradável em meio a natureza.

Quem São os proprietários ?

Um casal de gaúchos que reside há 20 anos em Santa Catarina, residiram inicialmente em Balneário Camboriú e em seguida na Praia do Rosa.



Há 4 anos trocaram a Praia pela Serra e hoje são apaixonados por esta região. Ao virem para cá largaram suas profissões, ela psicóloga e ele empresário para mergulhar de cabeça no sonho de terem um Hotel Fazenda.

Quanto tempo levou desde a primeira pedra até o dia da inauguração ?

Iniciamos a obra do Play Pub em novembro de 2020, foram 11 longos meses. Muitas complicações com a mão de obra acabaram alongando o tempo de construção. Mas graças a Deus a última equipe foi contagiada por nosso sentimento de ver o Play Pub abrindo suas portas. Marcelo, o mestre de obras trabalhou duro nos últimos dias para que pudéssemos respeitar a data prevista para inauguração. Só temos a agradecer a ele.

Qual foi a inspiração para este estilo design ?

O Play Pub veio inspirado em um conceito de liberdade e descontração. Gostamos de nos sentir livres e é isso que desejamos para aqueles que buscam o nosso local. Nossos Chalés também seguem este conceito. Utilizamos muito vidro, paredões inteiros de vidro dão um toque todo especial ao local.

Acredita no potencial do turismo na Serra Catarinense ? E Bom Jadim da Serra?

Acreditamos imensamente no turismo em nossa região. A Serra catarinense tem um potencial incrível. Percebemos que a evolução da Forma de pensar da população vem se transformando, hoje o turismo já é visto como fonte de empregos e geração de renda para os municípios serranos. Diferente do que pensava-se, nosso turismo não está limitado aos meses de inverno. Os turistas buscam a Serra durante os 12 meses do ano. Acreditamos que o turismo só tende a crescer na região.

Como chegar ao ao Play Pub ?

O Play Pub está localizado a 8km do centro de Bom Jardim da Serra, no caminho para os Altos.

O que o Play Pub Chalés da Serra Oferece ?

Oferecemos um espaço descontraído, com uma programação excelente de quarta a domingo.

Quartas e Domingos: Futebol nas TVS, Chopp em dobro, pistas de boliche pela metade do preço.

Quintas: Noite de drinks e pratos a lá carte.

Sexta: Rodízio de pizza e pista de boliche com desconto de 50%.

Sábados: Dj, Musica ao vivo, Comida de boteco (porções e petiscos).

E a culinária? Oferecemos opções a lá carte, pizzas, lanches e petiscos. Nossos drinks são feitos no capricho!!!

O que não pode faltar no Play Pub ?

Música boa, amigos, diversão e muito Chopp gelado.

Quais são os projetos futuros?

Pretendemos ampliar nosso espaço, com a construção de uma pista de dança e mais um palco para a galera que curte dançar a noite toda. Trazer atrações musicais nacionais para animar as noites de sábado.

O que as pessoas falam ao chegar no Play Pub, muitos elogios?

Graças a Deus o pessoal que marcou presença na noite de sábado, bem como nas outras noites, nos passou um feedback extremamente positivo. Adoraram o deck em meio às árvores com móveis de pneu cheios de estilo e conforto. A iluminação verde foi um shows a parte.

Uma mensagem final para os visitantes e futuros clientes do Play Pub…

Não deixem de vir conhecer o Play Pub pessoal. Nossa equipe terá imensa satisfação em lhe receber. Aqui você encontrará um ambiente agradável, música de qualidade, boliche, mesa de sinuca, pacal, Chopp gelado e muita diversão. Escolha em nossa programação o dia que combina com você e venha para o Play Pub.

Confira as imagens da Inauguração

