Vacinação em SC: Estado distribui nesta segunda mais de 390 mil doses da vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, vai distribuir ao longo desta segunda, 18, mais uma remessa da vacina contra a Covid-19 para as Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) do estado. São 392.835 doses para aplicação da segunda dose (D2), sendo 75.175 da AstraZeneca, 219.960 doses da Pfizer e 97.700 da Coronavac.

O diretor da DIVE, João Augusto Brancher Fuck, alerta, mais uma vez, para a importância da população completar o esquema com as duas doses da vacina contra a Covid-19. “Nosso último levantamento mostrou que mais de 420 mil pessoas deveriam ter voltado dentro do intervalo recomendado para tomar a segunda dose, mas não voltaram. Isso nos preocupa, porque a imunidade, a proteção adequada, só ocorre depois da segunda dose. Então, mais uma vez, a gente pede que a população verifique os cartões de vacinação e, se já estiverem dentro do prazo, procurem um ponto de vacinação para a segunda aplicação”, assinala o diretor.

Importante lembrar que os intervalos de aplicação da segunda dose, neste momento, são de 28 dias para a Coronavac, 10 a 12 semanas para a AstraZeneca e 8 semanas para a Pfizer.

Estado também vai encaminhar doses para população índigena

Nesta remessa, também serão distribuídas 2.550 doses da vacina contra a Covid-19 para a população indígena. Serão 1.050 doses, sendo 850 doses da Janssen e 200 da AstraZeneca, para aplicação da dose de reforço e dose adicional nos idosos com 60 anos ou mais, vacinados com a segunda dose há mais de 6 meses; e imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal com as duas doses há mais de 28 dias. Além de 1.500 doses da Pfizer para a vacinação dos adolescentes indígenas de 12 a 17 anos de idade.

As doses destinadas à população indígena serão encaminhadas para os municípios de Abelardo Luz (98), Araquari (83), Balneário Barra do Sul (26), Biguaçu (222), Canelinha (66), Chapecó (274), Entre Rios (198), Garuva (16), Imaruí (38), Ipuaçu (773), José Boiteux (336), Mafra (12), Major Gercino (27), Palhoça (41), Porto União (21), São Francisco do Sul (50), São José (70), Seara (88) e Vitor Meireles (111), de acordo com levantamento realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI SUL).

::: Confira aqui a Nota Técnica nº57/2021 com as informações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde sobre a continuidade da vacinação.

A distribuição das 395.385 doses começa na manhã de segunda.18. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão enviadas via terrestre. Já as doses das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde