Cachorro é abandonado pela família, mas é confortado por gato de rua

Um cachorro que foi abandonado por sua família, quando um gato o avistou e resolveu fazer companhia para ele. Logo, a ação chamou atenção da vizinhança, que percebeu a proteção do gato com o cãozinho. Esse caso aconteceu na Ásia, e as pessoas que moram por lá começaram a perceber a peculiar situação em que um gato e um cachorro se abraçavam e faziam companhia um ao outro todos os dias.

Mesmo com muitas pessoas acreditando que cães e gatos são inimigos, o cachorrinho percebeu que o gato só queria ajudar.

Uma dessas pessoas moradoras do prédio estava alimentando a dupla todos os dias, e ela acredita que o cachorro foi abandonado por um casal de idosos que tiveram que mudar para um centro de cuidados especiais e lá o cão não seria aceito.

Os moradores também relatavam que dava para ver nitidamente que o cãozinho estava muito triste, já que parecia que ele ainda estava esperando seus donos, e durante esse tempo, o gatinho nunca parou de cuidar dele. Muitas pessoas se sensibilizaram com o caso, e estavam alimentando o cão e gato, além de estarem dando roupas para eles.

Com medo que os dois continuasse na rua para sempre, algumas pessoas ligaram para um centro de resgate para eles serem levados até um abrigo, para que assim pudessem ser adotados e assim ter uma vida melhor.

Assim, eles foram levados, onde foram examinados por veterinários, onde foi constatado que estava com a saúde boa. Em pouco tempo, eles foram adotados e agora tem um lar onde vão ganhar muito carinho e amor.