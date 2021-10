A cidade de São Joaquim ganhou, na manhã desta terça (26), uma moderníssima e bem referenciada farmácia que trás uma série de novidades e um atendimento exemplar que irá supreender, de forma cativante, toda a população joaquinense.

Dos proprietários Ana Paula Waltrick e Ricardo Kollert a farmácia está localizada na Rua Lauro Müller, ao lado do Pontão das Fábricas. A São Rafael possui uma marca bem estabelecida e um modelo de atendimento e produtos que variam desde medicamentos a cosméticos e um característica única de atendimento, com entusiasmo e comprometida com a saúde da população joaquinense.

Durante a inauguração que se entenderá ao longo do dia, nesta terça (26), a São Rafael recepciona as crianças com distribuição de balões e pinturas faciais (a tarde com o Bob Esponja), além de muitos brindes e descontos especiais aos clientes desta tão inovadora farmácia que tem a missão e propósito de fazer parte da vida das pessoas, oferecendo produtos e serviços diferenciados, através da melhor experiência de atendimento e compra para a comunidade joaquinense.

“Fico feliz por estar inaugurando mais esse empreendimento, trouxemos para São Joaquim uma farmácia diferenciada que é a franquia São Rafael. Quando nós conhecemos a franquia, o que chamou a atenção foi a forma de atendimento ao cliente, eles apresentaram uma forma diferenciada de atendimento. Então isso sempre me chamou atenção, porque a gente se preocupa muito com saúde do povo joaquinense. Hoje estamos muito felizes e convido a todos da região de São Joaquim para vir conhecer nossa loja. Estamos trazendo uma grande variedade de cosméticos, uma diversidade de produtos, perfumes importados, temos um preço muito diferenciado e um linha exclusiva além de muitos descontos e uma forma inovadora e comprometida de cuidar da saúde da população joaquinense.” Ressaltou a proprietária Ana Paula Waltrick