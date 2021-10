Vale do Caminhos da Neve novamente recoberto de gelo na Serra Catarinense

O gélido amanhecer desta terça (26) trouxe, mais uma vez, um espetáculo que relembra as típicas paisagens de inverno na Serra Catarinense com o ar pesado se depositando nas baixadas e provocando a formação de geada.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 03km do centro de São Joaquim, obteve mais um registro de geada com os campos recobertos por uma fina camada de gelo.

Essa foi o oitavo registro de geada no mês de outubro e a geada de número 118 no Topo da Serra no ano de 2021.

As mínimas do estado:

0,4 Bom Jardim / Estações Keiser

1,1 S.Joaquim/G.H

2,4 Urupema/ Epagri

2,8 Painel/ Estações Keiser

3,3 Urubici/ Epagri