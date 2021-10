CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES COM ALUGUEL SOCIAL NA CAPELA SANTA PAULINA

Projeto Paroquial Caritativo Social; A Paróquia de São Joaquim iniciou os preparativos para a construção das três (03) primeiras casas populares para beneficiar famílias carentes na comunidade Madre Paulina em São Joaquim / SC.

Este projeto visa construir a quantidade de casas que o terreno permitir (entre 15 a 21 casas populares e se possível conjugadas) no terreno anexo a CAPELA SANTA PAULINA (o terreno mede aproximadamente 3.600,00 mts2) para beneficiar famílias carentes em São Joaquim/SC com aluguel social razoável a realidade desta porção de terra.

Serão CASAS DE TRANSIÇÃO.

A Paróquia de São Joaquim pertence à Diocese de Lages (SC) tendo como nosso bispo diocesano Dom Guilherme Antônio Werlang. Com muita dificuldade a Capela Santa Paulina foi construída e ainda hoje não foi acabada. O terreno ao lado da capela está ocioso e até hoje cresce todo tipo de mato com todo tipo de efeito da natureza.

Através deste projeto caritativo/social juntamente com o projeto religioso “Evangelizar todos com toda a Igreja” a paróquia de São Joaquim está se motivando para, se possível construir três (03) casas por ano da seguinte forma:

1 – Através de 5% do dizimo mensal (matriz) e juntamente com a PASTUR (Pastoral do Turismo) possa-se construir uma casa por ano;

2 – Motivar a comunidade paroquial através de doações, campanhas, eventos para arrecadar fundos para construir uma casa por ano;

3 – Motivar uma empresa, ou empresário(s) de São Joaquim ou além terras e mar para subsidiar a construção de uma casa por ano;

Assim sendo, com a graça do Senhor e a intercessão de santa Paulina possam-se construir três (03) casas por ano e em sete (07) anos serão construídas as vinte e uma (21) casas beneficiando vinte e uma (21) famílias.

As casas serão construídas em alvenaria, com 02 ou 03 quartos, 01 sala e cozinha conjugada, 01 banheiro social, 01 quintal pequeno nos fundos, 01 pequeno jardim frontal.

O terreno continuará sendo da Paróquia e o aluguel será revertido para a reforma da Capela Santa Paulina que está necessitando de reparos e para a manutenção das próprias casas.

O valor do aluguel será simbólico, é para ajudar/beneficiar famílias carentes. Cada caso será avaliado particularmente no seu contexto. O aumento do aluguel será anual e gradativo. Após um ano morando na casa será feito uma avaliação para constatar se família tem condições de alugar outra casa na cidade. Os contratos dos alugueis serão feitos com o escritório de advocacia da diocese de Lages.

As CASAS DE TRANSIÇÃO serão geridas pela paróquia de São Joaquim, pelos dois Conselhos Pastorais Comunitários (C.P.C. da matriz e da Capela santa Paulina) e em parceria com a assistência social do município que possui larga experiência no assunto.

Após terraplanagem, topografia, planta e a parte burocrática estiver pronta poderá se iniciar a construção da primeira casa. E é com alegria que partilhamos que A PRIMEIRA CASA já foi doada e está aguardando somente os tramites legais para iniciar a construção.

Os passos estão sendo dados.

Acompanhe conosco esta missão com as fotos abaixo e se puder ajude.

Dizia um grande santo – “Sejas bom se puderes” (São Felipe Neri).

Deus abençõe.

Foto 01: Capela Santa Paulina e Salão Paroquial.

Foto 04: Lateral da Capela precisa de acabamento e reparo.

Foto 05: Terreno da Capela onde serão construídas as Casas de Transição

ANDAMENTO E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO CARITATIVO / SOCIAL

No 23/02/2021 foi realizado, na casa episcopal, a reunião da equipe de formadores da Diocese de Lages. Após esta reunião foram apresentados ao Bispo os dois projetos (religioso e o caritativo/social). Ambos os projetos foram aprovados pelo Bispo que na ocasião sugeriu algumas alterações que serão feitas. Com a aprovação e a benção do nosso Bispo diocesano Dom Guilherme deu-se inicio a ambos os projetos.

No dia 06/04/2021 foi feito uma visita ao gabinete do prefeito e apresentados ambos os projetos, conforme foto abaixo.

Foto 06:Reunião no Gabinete do Prefeito Giovani Nunes em 06 de abril de 2021

Foi uma visita bem proveitosa e com frutos promissores, onde foi possível apresentar os projetos (religioso e caritativo/social) e conversar sobre o potencial do turismo religioso para a cidade de São Joaquim e também sobre o projeto caritativo/social para construção de casas populares no terreno da paróquia para beneficiar famílias carentes conforme o objetivo deste projeto apresentado inicialmente.

A Paróquia de São Joaquim agradece ao Prefeito Giovani Nunes e a todas as secretarias envolvidas pela disponibilidade em nos atender e pela parceria nestes projetos.

No dia 26/04/2021 foi feita uma visita a Câmara de Vereadores de São Joaquim.

Foto: Pe. Victor juntamente com o Diác. Pablo, Marlete, Darlan e

Agnaldo visitam a Câmara de Vereadores de São Joaquim e apresentam os

dois Projetos da Paróquia.

A Paróquia de São Joaquim agradece a Câmara Municipal de Vereadores de São Joaquim pela acolhida, pela escuta dos projetos e pelo interesse demonstrado por todos os vereadores presentes e pelo zelo em tudo o que envolve a cidade de São Joaquim.

Ao acessar o link abaixo, podeis rever a apresentação dos projetos na Câmara:

https://www.camarasaojoaquim.sc.gov.br/tvcamara/videos/TV_Camara/0/1255/

No dia 30 de abril de 2021 – Visitamos em loco o terreno da Capela conforme fotos abaixo.

Foto 08: Pe. Victor e Prefeito Giovani.

Foto 09: Pe. Victor, Prefeito Giovani, Darlan (Coordenador do CPC) e Agnaldo (Coordenador da Pastur).

Foto 10: Prefeito Giovani, pe. Victor, Marlete (Coordenadora do CPP) Agnaldo, diác. Pablo e Darlan.

Foto 11:Antônia, Marlete, Vera, Vereador Antônio Dalton Vereador Márcio Eron, Agnaldo, diác. Pablo, Darlan, pe. Victor,Vereador Teodoro Nunes,

Prefeito Giovani Nunes, Vice-prefeita Ana Melo, Secretaria do Planejamento Sheila, Secretaria da Assistência Social Marilda, Engenheiro Luciano e Milena.

Nesta visita, foram discutidos os pontos fortes e fracos do terreno. Foi visto a necessidade de melhorar a estrutura da coleta e o tratamento das águas residuais no que se refere ao saneamento básico e drenagem pluvial.

A Paróquia de São Joaquim agradece ao prefeito Giovani Nunes pela presença juntamente com todos os envolvidos para que se possa fazer algo para beneficiar a comunidade e as pessoas carentes.

Em breve em parceria com a prefeitura municipal irá se efetuar a preparação do terreno no que se refere a terraplanagem, medição do terreno, topografia e a planta das casas.

No dia 13/06/2021 – segundo domingo do mês, foi feito a prestação de contas na celebração dominical também foram partilhados as doações recebidas.

No dia 22/06/2022 – foi efetuada a limpeza em todos os terrenos, tirado os materiais não aproveitáveis e a terraplanagem do primeiro terreno a ser construído. Gratidão a prefeitura municipal e a secretaria de planejamento e obras pelo serviço prestado a comunidade Joaquinense no intuito de construção das casas para beneficiar as famílias carentes. Abaixo fotos do terreno durante e após o trabalho prestado.

Foto 12: Limpeza do terreno.

Foto 13: Retirada dos materiais não aproveitáveis.

Foto 14: Terrenos limpos.

Foto 15: Primeiro terreno terraplanado para construção das primeiras casas conjugadas.

Entre os dias 22 e 24 de Junho foi feito a limpeza no salão da capela juntamente nas salas inferiores para preparar o ambiente para guardar os materiais de construção. Dentro em breve começamos a construção da base para albergar as três casas iniciais.

Na segunda quinzena de julho, o pe. Victor, diác. Pablo, Darlan e o Agnaldo foram confirmar as medidas iniciais dos terrenos, mesmo que de modo amador. Em posse destas informações será feito um pedido a administração municipal para se fazer os devidos encaminhamentos para iniciar dentro em breve as construções.

Foto 16: Medição provisória dos terrenos.

Foto 17: Medição provisória dos terrenos.

No dia 16 de Agosto recebemos a alegre noticia da doação da DEMARCAÇÃO juntamente com as PLANTAS DAS TRÊS PRIMEIRAS CASAS. Gratidão aos engenheiros civis Neri Antonio Chiodelli e Luciano Broering Alves, ao topógrafo Cleber O. C. Medeiros e ao coordenador de proteção de defesa civil Fabrício Farias Padilha. É o povo de Deus colocando seus dons a serviço e auxilio do próximo. Que o Senhor lhes dê em dobro nesta e na outra vida.

Foto 18: Agradecimento da demarcação e das plantas das três primeiras casas.

Neste mesmo dia (16/08/2021) fomos recebidos no gabinete do prefeito Giovani para tratar sobre a Drenagem do terreno e a possibilidade de isenção ou diminuição de algumas taxas, visto que estas casas servirão para beneficiar famílias carentes.

Logo que a demarcação, plantas e questões burocráticas estiverem resolvidos iniciaremos a construção das primeiras casas.

No dia 02/09/2021 a paróquia de São Joaquim foi AGRACIADADA com a oferta da BETONEIRA para a construção destas casas populares. A doação é de forma anônima. Muito nos alegra todos os gestos de caridade e que o Bom Pastor Jesus Cristo em sua infinita bondade conceda muita saúde, paz, proteção e prosperidade.

Neste dia 21/09/2021 partilha-se que os projetos das três primeiras casas estão praticamente prontos, faltando somente alguns acertos.

Em breve iniciamos a construção da primeira casa.

Acompanhe o andamento deste projeto conosco.

Como já dizia são Felipe Neri – “Sejas bom se puderes”.

Paz e bem!

https:/paroquiadesaojoaquimemmovimento.blogspot.com/p/projeto-caritativo-social_64.html

Fonte: Paróquia de São Joaquim