Secretaria da Agricultura alerta sobre golpe aplicado em prefeituras

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural tomou conhecimento de um novo golpe que vem sendo aplicado aos prefeitos e secretários municipais de Santa Catarina, pedindo o valor do frete para fazer o transporte de insumos agrícolas.

Segundo as informações preliminares, prefeitos e secretários municipais de agricultura têm recebido o contato, via Whatsapp e ligações, de uma pessoa que se apresenta como funcionário da Secretaria da Agricultura. O indivíduo solicita o valor do frete para fazer o transporte de calcário e fertilizante da Secretaria de Estado.

É importante destacar que os programas da Secretaria de Agricultura realizam os subsídios, e nunca a venda ou entrega destes insumos. Além disso, todos os programas de apoio ao setor produtivo são realizados de forma institucional e os contatos são feitos através dos técnicos da Epagri, pelos escritórios locais. A Secretaria ressalta ainda, que nenhum projeto institucional é realizado sem o suporte das equipes técnicas.

A Secretaria está tomando todas as medidas cabíveis junto às autoridades policiais a fim de identificar o autor do crime, e fica à disposição para todos os esclarecimentos que se façam necessários.

Por Assessoria de Imprensa