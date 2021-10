São Joaquim registra granizo e alagamentos em residências

A cidade de São Joaquim foi atingida por uma forte chuva com granizo e rajadas de vento que passaram de 50 km/h durante as primeiras horas da tarde desta última sexta-feira, (29).

Foram cerca de 35.5 mm de chuva em apenas 22 minutos com muitos raios e trovões. Com toda essa intensidade o bairro São José, localizado a 1 km do centro de São Joaquim, teve registros de alagamentos e uma senhora precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser resgatada de dentro de sua própria residência.

Veja o vídeo do alagamento:

Na rodovia Caminhos da Neve, o asfalto se transformou em um rio devido à quantidade elevada de chuva nunca antes vista pelos moradores locais.

A quantidade de chuva impressionou e levou água e lama para dentro das residências do bairro São José, também os fortes ventos destelharam algumas casas e derrubaram muros. Os moradores receberam a atenção da Defesa Civil e da Assistência Social do município de São Joaquim.

Cena de cortar o coração

As crianças ajudando a mãe a tirar a água de balde de dentro de casa e apurando para não perder o horário da escola:

Lama dentro das residências:

Mesmo uma hora após a forte chuva, o granizo ficou acumulado no quintal das casas do bairro São José e do Caminhos da Neve.

Veja o vídeo do momento da forte chuva transmitido ao vivo:

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / Dionata Costa e Wagner Urbano