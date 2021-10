Dia 31 outubro dia da dona de casa

Conhecidas como “donas do lar”, ou simplesmente “do lar”, a dona de casa tem um dia dedicado somente a ela, em comemoração ao seu esforço e dedicação. No dia 31 de outubro é comemorado o dia dessas mulheres, que luta diariamente para manter a ordem familiar e o funcionamento de sua residência.

Uma homenagem a muitas mulheres que dedicam sua vida não apenas aos afazeres domésticos, mas também à organização da casa, ao controle do orçamento familiar e à educação dos filhos.

Embora sejam inúmeras as obrigações da dona de casa, elas não recebem remuneração e, muitas vezes, sofrem preconceito por parte, até mesmo, de outras mulheres. A verdade é que, sem o importante papel da dona de casa, muitos lares entrariam em colapso. Portanto, quando uma mulher escolhe se dedicar integralmente à família e ao lar, não é porque deseja uma vida plena de regalias. Pelo contrário, o dia a dia da dona de casa não é nada fácil!

A dona de casa moderna traz uma ampla carga de conhecimentos sobre gastronomia, decoração, artesanato, finanças da família, segurança alimentar, entre outros. Atualmente, existem excelentes cursos online, próprios para capacitação da mulher. Muitos deles permitem o trabalho na própria residência, o que não impede que a dona de casa se dedique às tarefas domésticas, já que está acostumada a enfrentar múltiplas jornadas.

Origem do Dia da Dona de Casa

Não se sabe ao certo a história sobre a origem do dia da Dona de Casa. O mais provável é que tenha relação com alguma personalidade da cultura popular, que acabou por ficar marcada no imaginário das pessoas.