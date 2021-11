Criança de 11 anos morre afogada em rio em SC

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino estava nadando no local quando submergiu e não retornou à superfície.

Um menino de 11 anos que nadava em um rio na cidade de Videira, no Oeste catarinense, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino nadava no Rio do Peixe quando submergiu e não retornou à superfície. Buscas foram feitas no local até o menino ser encontrado, cerca de 40 minutos depois, já sem vida.

Após a retirada da água, o corpo foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP). A Polícia Militar também foi acionada. O nome da vítima não foi divulgada.

Com informações G1