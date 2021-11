Aguardado há mais de 40 anos, asfalto chegará a SC-370 entre Rio Rufino e Urubici na Serra

A estrada estreita de terra, com buracos e pedras soltas entre Rio Rufino e Urubici, na Serra Catarinense, ficará no passado. Aguardado há mais de quatro décadas pelos moradores da região, o tão esperado asfalto vai se tornar realidade. Na tarde desta quinta-feira, 4, o governador Carlos Moisés determinou a licitação para a pavimentação da SC-370, no trecho de 29 quilômetros entre os dois municípios. A obra está orçada em R$ 129,58 milhões.

Na solenidade, na Comunidade da Consolação, em Urubici, o governador, que foi recepcionado por centenas de pessoas, com faixas de agradecimentos e homenagens, destacou as belezas da região e os benefícios que a pavimentação trará. “É o momento de tirar a poeira e a lama da vida das pessoas. São recursos que o Governo do Estado conseguiu economizar em uma gestão íntegra, de qualidade e por resultados. O nosso compromisso é entregar o melhor para Santa Catarina, com ações que possam diminuir o sofrimento das pessoas e proporcionar mais qualidade de vida. É isso que estamos fazendo”, afirmou o Carlos Moisés.

A obra será executada desde o entroncamento com a SC-112, em Rio Rufino, até o cruzamento com a SC-110, em Urubici. Conforme o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, a expectativa é de que em 45 dias seja escolhida a empresa que executará a obra.



“Esperamos entregar a ordem de serviço para o início das obras já na segunda quinzena de fevereiro. Entendemos a importância de melhorar e levar adiante obras estruturantes, indispensáveis e que muitas vezes são aguardadas há décadas. Hoje a palavra alegria se materializa. A população da região merece este investimento, merece todo reconhecimento e atenção. Essa é mais uma demanda histórica que o governo Carlos Moisés torna realidade,” destacou Thiago Vieira. O prazo de execução da obra é de 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prefeito de Rio Rufino, Erlon Tancredo Costa, enfatizou que o desenvolvimento da região, tanto no setor agrícola, quanto turístico, depende exclusivamente da pavimentação. “Vivemos um momento histórico. São mais de 40 anos de expectativas, de sonhos, de espera. O asfalto vai fomentar o crescimento da região e vai melhorar a qualidade de vida dos moradores. A palavra de hoje é de gratidão ao governador Carlos Moisés e equipe pela receptividade e apoio.”

Emocionada, a prefeita de Urubici, Mariza Costa, compartilhou da opinião do prefeito Erlon e reforçou que a obra é um marco para o desenvolvimento dos municípios. “Vai impactar na agricultura, no turismo, além de garantir mais segurança e conforto para os moradores e usuários. Gratidão ao governador e equipe pela realização desse sonho da pavimentação.”

Angelita Heiddemann, residente há 49 anos às margens da rodovia, destacou que perdeu as contas de quantas vezes ouviu promessas que a estrada seria asfaltada. “O sofrimento é grande com a poeira, barro, buracos, mais os carros que estragam nessas estradas. Não tem mais condições de andar. Eu já tinha perdido as esperanças. Agora estamos confiantes. É preciso acabar com o nosso sofrimento.”

Luiz Lorenzetti, que mora na região há 67 anos, lembrou que há cerca de 45 anos foram feitos bueiros e pontes e naquela época o asfalto já era desejado. “Estamos sofrendo há muitos anos. Para os agricultores é uma dificuldade grande escoar a produção. Muitas vezes os produtos que saem daqui têm preço diferenciado justamente pelo alto custo do transporte. Já acreditamos muitas vezes que esse asfalto ia sair do papel e sempre acabávamos esquecidos. Agora estamos com esperança, sentimos que esse governador está interessado em fazer algo por nós. O dia é de agradecimento.”

Passar pelo trecho é uma tarefa que exige cautela, relatou o morador de Urubici Nabor Godinho de Souza Filho, que todos os dias usa a via para ir ao serviço, às margens da rodovia. “Trabalho na área do turismo no Morro do Campestre, e é uma dificuldade chegar até o local, geralmente a estrada está em péssimas condições. A pavimentação será uma benção, tanto para o desenvolvimento socioeconômico, quanto para turismo e agricultura. Os turistas reclamam da estrada de chão. Saindo essa pavimentação tudo vai melhorar. Hoje é um dia histórico.”

Atenção com a Educação Especial

O governador oficializou ainda repasses de R$ 300 mil para as Apae de Urubici. Os recursos serão usados para construção de área coberta e passarela na sede, para implementação de acessibilidade digital e para aquisição de mobiliário acessível para atendimento dos alunos da instituição.

Os recursos fazem parte do maior investimento da história da inclusão de Santa Catarina. Já são mais de R$ 200 milhões em projetos aprovados, que estão sendo disponibilizados para todas as regiões.

Acompanharam o ato os deputados estaduais Ana Paula da Silva (Paulinha), Dirce Heiderscheidt, Marcos Vieira, Volnei Weber, Nazareno Martins e Marcius Machado; o chefe adjunto da Casa Civil, Juliano Chiodelli, o assessor do governo na Serra Catarinense, Lucas Neves, além de vice-prefeitos, vereadores, comunidade e outras autoridades.

