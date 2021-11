Padaria é assaltada no centro de São Joaquim 

A Padaria Delícias Caseiras localizada na Rua Juiz Fonseca Nunes no Centro de São Joaquim foi assalta por volta das 19h30 desta quarta-feira (03). Dois indivíduos anunciaram o assalto, um deles ficou na porta do estabelecimento dizendo estar armado, enquanto ou outro em posse de uma mochila fez o limpa no caixa.

As câmeras de segurança flagraram toda a ação dos bandidos, que poucos minutos antes estiveram na padaria e ficaram observando toda a movimentação do local e decidiram o melhor momento para realizar o assalto.

A Polícia Militar foi acionada e fez rondas mas os suspeitos não foram localizados, quem ver pessoas em atitudes suspeitas rondando estabelecimentos comerciais, deve acionar imediatamente as autoridades.