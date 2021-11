Foi confirmado a morte da Cantora Marília Mendonça morre em grave acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (5/11) no município de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Até o momento já foram retirados 04 vítimas fatais do incidente, apurou a Rede Globo.

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após avião cair em uma cachoeira em Minas Gerais, Ela não resistiu à queda do avião de pequeno porte em que viajava. Além dela, mais quatro pessoas morreram: seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-pilto do avião

O momento da retirado do corpo foi mostrado ao vivo na televisão:

Marília Dias Mendonça (nasceu em Cristianópolis, 22 de julho de 1995 – 05 de novembro de 2021) foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência na música nacional.



Em sua última postagem nas redes sociais, já dentro do avião que a levaria para a morte, Marília Mendonça estava comendo uma maçã fuji.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.“, informou em nota a assessoria da cantora.