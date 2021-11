Governador transmite cargo a Mauro de Nadal até 11 de novembro

O deputado estadual Mauro de Nadal assumiu na tarde desta sexta-feira, 5, o Governo do Estado, em função da viagem de Carlos Moisés para a Escócia, onde participará da Conferência do Clima da ONU, a COP 26. Uma solenidade na Casa D’Agronômica marcou a transmissão do cargo. Presidente da Assembleia Legislativa (Alesc), Nadal assume a função até o dia 11 de novembro, uma vez que a vice-governadora Daniela Reinehr também estará em viagem internacional aos Emirados Árabes Unidos.

Ao assumir o Executivo das mãos de Moisés, o agora governador em exercício afirmou que pretende dar prosseguimento às agendas de entrega. Em um discurso de aproximadamente nove minutos, ele lembrou um pouco de sua trajetória, desde a prefeitura de Cunha Porã, no Extremo Oeste, até a presidência do Parlamento estadual.

“Vou procurar aproveitar segundos e minutos desse período à frente do Governo do Estado. Vamos dar continuidade a todos os projetos que o governador Carlos Moisés vem desenvolvendo por todo o nosso estado. Daremos prosseguimento à agenda de governança e faremos também uma viagem ao interior do estado. Temos muitas entregas importantes a fazer”, afirmou.

Mauro de Nadal também agradeceu pelo gesto de Carlos Moisés em direção ao Parlamento. Segundo ele, a sociedade catarinense só tem a ganhar com a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo. Já o agora licenciado governador Carlos Moisés destacou que viajará à Escócia para mostrar alguns dos cases de Santa Catarina no tema da sustentabilidade ambiental, entre eles a descarbonização.

“Teremos uma série de reuniões com autoridades políticas e representantes de empresas. Vamos apresentar nossas demandas e mostrar Santa Catarina como um lugar atrativo para a recepção de empresas que queiram descarbonizar o Brasil e diminuir a emissão de CO2”, afirmou Moisés.

A solenidade na Casa D’Agronômica foi acompanhada pelo presidente em exercício do TJSC, desembargador João Henrique Blasi, pelo procurador-geral de Justiça, Fernando Comin, além de diversos deputados e secretários de Estado.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom