Prêmio Multishow elege Marília Mendonça como a cantora do ano

Mais que merecido! O Prêmio Multishow anunciou que a votação para a categoria “Cantora do Ano” foi cancelada e Marília Mendonça é a vencedora do prêmio. Em forma de homenagear a rainha do sertanejo que nos deixou precocemente após um trágico acidente aéreo, as cantoras Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luisa Sonza abriram mão do prêmio, sendo apoiadas pelo canal e por todos os fãs. “Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história”, escreveu o perfil da premiação.

📸 Reprodução/Instagram