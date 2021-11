Santa Catarina passa a ter mais policiais militares nas ruas

Os últimos dias tiveram um acréscimo de policiais militares na ruas de Santa Catarina. Como a proximidade da conclusão do curso de formação de soldados, 500 homens e mulheres fazem aulas práticas na Grande Florianópolis. Como a capacitação ocorre no Centro de Ensino da Trindade, na Capital, eles atuam inicialmente na região de Florianópolis. A previsão é que na segunda quinzena de dezembro ocorra a formatura dos novos soldados.

Neste momento, eles participam de atividades de abordagens, rondas e blitze, por exemplo. Acompanhados de instrutores ou colegas formados, os alunos-soldados circularam pela região. Por isso que nas últimas semanas há mais policiais militares e viaturas circulando nas ruas.

No final de dezembro, quando o curso for concluído, os servidores vão inicialmente trabalhar na operação Veraneio, que deve ser iniciada pouco antes do Natal no Estado. Segundo o subcomandante-geral da Polícia Miitar de Santa Catarina (PM-SC), coronel Marcelo Pontes, a destinação dos novos policiais ainda está sendo definida.

Existe a possibilidade de que uma parte do grupo já seja enviado para a sua região de trabalho definitiva e não diretamente para a operação Veraneio. Junto com os soldados, vão começar a trabalhar 35 oficiais também em conclusão do curso de formação.

Novos concursos, tanto para soldado como para oficiais, ainda não têm data para serem lançados. A expectativa era isso que acontecesse ainda em 2021, o que não deve se confirmar pelos prazos.

Com informações NSC