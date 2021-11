RG e CPF terão numeração única em Santa Catarina a partir desta segunda-feira

O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Instituto Geral de Perícias (IGP), concederá nesta segunda-feira (8), às 15h, um entrevista coletiva para anunciar o lançamento e início das operações de emissão da nova carteira de identidade com numeração única para RG e CPF. Estarão presentes na ocasião o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano; o presidente do Ciasc, Sérgio André Maliceski; o Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, Douglas Barbosa Lucas; e, o diretor de Identificação do IGP, Fernando de Souza.

Segundo informações antecipadas pela colunista Ana Paula Dahlke, quem já tiver o RG, o número continua valendo, mas quem for emitir a primeira via já vai contar com um número unificado. O objetivo é minimizar as possibilidades de fraudes com a identificação, uma vez que a tecnologia une a biometria e o próprio CPF.

Em entrevista a Agência Brasil, o perito do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP), Giovani Eduardo Adriano, acredita que o documento unificado será mais confiável:

“É um documento mais confiável, um documento menos suscetível a fraudes. Só no vazamento de informações nos últimos meses da Receita Federal com o banco de dados do IGP aqui de Santa Catarina, nós conseguimos derrubar mais de 160 mil CPFs que poderiam ser duplicados ou ser utilizados para fraudes”.

Com início das operações nesta segunda-feira, Santa Catarina se torna o primeiro estado do Brasil a emitir documento de identidade com numeração única para RG e CPF. O Sul deve ser a primeira região a adotar integralmente o novo modelo, uma vez que Paraná e Rio Grande do Sul já estão nesse mesmo processo.