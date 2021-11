Você ronca? Ou conhece aquela pessoa que ronca? Já ouviu falar em apneia do sono?

Existem algumas características que causam o ronco, sendo algumas delas, amígdalas aumentadas, circunferência cervical aumentada juntamente com excesso de peso, formato do nariz ou da mandíbula também podem ser uma das causas. O ronco ocorre pela vibração dos tecidos moles da naso, hipo e oro faringe durante a passagem do ar. E a apneia é caracterizada pela obstrução recorrente do espaço aéreo superior durante o sono, pelo colapso das paredes da faringe.

Os distúrbios do sono estão entre os 10 maiores fatores de risco para doenças graves, junto com o alcoolismo e sexo sem segurança.

O Brasil é o 3° país com maior número de roncadores e apneicos do mundo, e isso se torna muito preocupante, pois além do som causado pelo ronco, influenciando na qualidade de vida do roncador e das pessoas ao seu redor, o paciente que ronca nem sempre apresenta apneia, mas quem tem apneia sempre irá roncar, por esse motivo é de extrema importancia a identificação desse problema, pois os efeitos decorrentes da apneia leva o paciente a ter mais chances de desenvolver outros problemas de saúde tais como:

Aumenta em 3x a chance de infarto e AVC;

Paciente não descansa quando dorme, acorda cansado, com isso aumenta o estresse, alterando a sensação de saciedade e fazendo com que o mesmo se alimente mais favorecendo a obesidade;

Reduz a tolerância a glicose e aumenta a resistência à insulina, tendo um impacto no controle da diabetes, ou no surgimento da mesma;

Pode causar o aumento da pressão sistólica (alta) de até 6mmhg e da diastólica (baixa) de até 4 mmhg;

Acelera o processo de envelhecimento

A Apneia do sono reduz a qualidade do sono, prejudicando o estágio do sono reparador, o que acaba diminuindo a testosterona levando a disfunção erétil e perda do libido.

Então percebe-se a gravidade da apneia obstrutiva do sono, e que deve ser tratada de maneira adequada.

O tratamento do ronco e da apneia envolve um tratamento multidisciplinar, mas a identificação desse problema tão grave pode iniciar com um exame realizado com um aparelho disponível em nosso consultório.

Esse é um aparelho em que o paciente leva para sua casa e usa durante o sono, o mesmo necessita de um aplicativo no celular e acesso a internet, o aparelho irá fazer um monitoramento e fornecer os seguintes dados:

Frequência cardíaca

Saturação e dessaturação de oxigênio

O ronco e os movimentos durante o sono

