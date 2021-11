Não compre nada hoje, deixe seu dinheiro guardado para sexta dia 26 e sábado dia 27 de novembro, pois a Lamar Supercenter preparou uma surpresa para você cliente o Black Friday com descontos de até 70%, nas lojas de São Joaquim, Urubici, Urupema e São José dos Ausentes/RS.

Estaremos atendendo em horário especial, na sexta das 8:30h as 12:00h e das 13:30h as 19:00h e no sábado das 8:30h as 15:00h sem fechar ao meio dia, chegue cedo e aproveite as melhores ofertas.