Prefeitura entrega mais de 1000 mudas de árvores em São Joaquim

Aconteceu na tarde desta terça-feira (06), na praça Cesário Amarante, a entrega de cerca de 1000 mudas de árvores para a população para comemorar a semana do meio ambiente de 5 a 9 de junho de 2023.

A ação foi promovida pela Secretaria de Agricultura de São Joaquim, em parceria com a Klabin e Epagri. Foram distribuídas 1000 mudas de Ipê Amarelo, Guabiroba, Uvaia e Araçá Vermelho, mudas estas disponibilizadas via Klabin AS.



O objetivo da ação é conscientizar sobre a importância da preservação de árvores e do Meio Ambiente, incentivando o plantio onde trazem um conforto térmico, através da redução da temperatura no meio ambiente e controle da emissão de gás carbônico.

Proteger o meio ambiente é responsabilidade de toda a sociedade, deste modo torna-se fundamental que cada um faça sua parte.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim