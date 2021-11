Marco Antônio de Souza Arruda é o novo presidente da OAB de Lages

CHAPA PRESIDIDA POR PELO ADVOGADO MARCO ANTONIO SOUZA ARRUDA FOI ELEITA COM 444 VOTOS. AMPLA MAIORIA DOS AUSENTES À VOTAÇÃO SÃO INADIMPLENTES

Subseção da OAB de Lages, com abrangência ainda em municípios como Otacílio Costa, Campo Belo do Sul, Palmeira, São José do Cerrito, Painel, Bocaina do Sul, Cerro Negro, Anita Garibaldi, Capão Alto, entre outros tem um quantitativo superior a 1.500 advogados inscritos na Ordem. O voto na eleição geral da quinta-feira, 25 (para Seccional e Subseção era obrigatório) e possível de ser feito de forma remota.

Mesmo assim apenas 768 advogados participaram da eleição, segundo os dados finais da disputa em Lages. A ampla maioria dos não votantes é formada por advogados inadimplentes com a anuidade, visto que era preciso estar em dia com os compromissos perante a OAB/SC para participar da votação.

O ELEITO NA SUBSEÇÃO

Para substituir Rodrigo Goetten de Almeida na presidência da Subseção de Lages, duas chapas estavam concorrendo. Aquela liderada pela advogada Maria de Lourdes da Silva obteve 273 votos (35,55% dos votantes). O eleito foi o advogado Marco Antonio Arruda que somou 444 votos, num total de 57,81% dos votos. Houve 21 votos em branco e outros 30 nulos.

A chapa liderada pelo advogado Marco Antonio Souza foi eleita com ampla maioria dos votos em Lages

CHAPA DE SITUAÇÃO VENCE EM LAGES E SC

O banner confirma que a maioria dos advogados optou por alinhar a decisão de Lages à Estadual, votando (em sua maioria) na candidata que tinha apoio da atual presidência da OAB/SC, assim como a chapa vencedora em Lages, era apoiada pela atual diretoria da entidade. Esse alinhamento Subseção e Seccional é importante para a questão de demandas locais e regionais terem eco.

Com informações de Edson Varela