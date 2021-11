O Brasil fechará fronteiras aéreas para seis países da África devido à nova variante do coronavírus, a ômicron, informou hoje o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio das redes sociais. Segundo a postagem, uma portaria conjunta será publicada amanhã no “Diário Oficial da União” e passará a vigorar a partir de segunda-feira. Ela atingirá passageiros oriundos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país”, escreveu o ministro. Segundo ele, a decisão foi em conjunto e será assinada pela Casa Civil e pelos ministérios da Infraestrutura, Saúde e Justiça.

A nova cepa foi identificada pela primeira vez na África do Sul e classificada hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “variante de preocupação”. Conhecida inicialmente como B.1.1.529, ela foi agora batizada como ômicron.

Mais cedo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia orientando controle mais rígido do governo em relação ao desembarque de passageiros desses seis países da África devido à nova variante.

Em um comunicado, a OMS afirmou que a nova cepa possui “um grande número de mutações”, destacando que algumas delas são “preocupantes”. Segundo a entidade, evidências preliminares sugerem “um risco aumentado de reinfecção” com a variante, na comparação com as demais classificadas como “de preocupação”.

A OMS recomendou que os países ampliem a vigilância e o sequenciamento genômico dos casos para entender melhor a variante. Esses dados devem ser compartilhados em bancos de dados públicos, para melhorar a resposta global à ômicron. Surtos causados pela nova cepa também devem ser relatados à entidade.

A incerteza em relação aos efeitos da ômicron causou forte aversão nos mercados internacionais, refletindo em retração nas principais bolsas nessa sexta-feira, queda acompanhada pelo Ibovespa. A Organização Mundial do Comércio (OMC) cancelou a conferência ministerial do órgão, marcada para começar na próxima terça-feira — primeiro evento internacional afetada pelo temor da ômicron.

Com informações CDN