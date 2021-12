Cresce o número de homens que procuram por cirurgias plásticas

Há muito foi-se embora o tempo em que os homens não ligavam e não se importavam em cuidar da sua boa aparência. Felizmente, agora os tempos são outros, e o cenário se transformou de uma maneira muito positiva.

Os homens são muito mais críticos em relação à sua aparência, aumentando e muito a sua ida aos consultórios de médicos especializados no assunto, como no consultório do Dr. André Ahmed, que é referência no mercado de beleza atual.

Os homens são muito mais autênticos e firmes nos dias de hoje, olhando verdadeiramente para os seus defeitos físicos e entendendo que podem sim, mudar de corpo com a ajuda de bons procedimentos estéticos.

Muitos médicos cirurgiões até mesmo gostam de atender o público masculino, dado que os homens são bem mais decididos e sabem verdadeiramente o que querem fazer quando marcam uma consulta com um cirurgião plástico.

O perfil dos homens nas clínicas de cirurgia plástica

Os homens têm um perfil muito mais seguro do que o das mulheres quando chegam em uma consulta para uma cirurgia plástica. Normalmente eles já chegam muito mais certos e seguros do procedimento que desejam fazer.

Vale ressaltar que eles são bem críticos na escolha do profissional médico que irá operá-los, demorando muito mais tempo pesquisando e procurando o profissional na região. Mas, quando sentem uma firmeza no profissional e escolhem, eles já chegam na clínica decididos, sabendo exatamente a região que desejam mexer e ver uma melhora do seu corpo.

De modo geral, a grande maioria dos homens procuram por procedimentos estéticos que atuem na área dos seus olhos, dado que, com a pandemia da COVID19 e o uso obrigatório das máscaras em todo o mundo, os olhos ficam ainda mais em evidência, e os homens começaram a verdadeiramente se incomodar com a aparência dos seus olhos. O seu foco é ter um olhar mais descansado e até mesmo mais iluminado, que traga uma nova vida para toda a face.

Assim como a grande maioria das mulheres, o público masculino também está muito preocupado com a sua aparência, querendo se transformar na melhor versão de si mesmo.

Abaixo, iremos analisar quais são as 5 cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens nos dias atuais.

As 5 cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens nos dias atuais

Nos tópicos a seguir, traremos mais detalhes acerca das cinco cirurgias plásticas que estão sendo mais procuradas pelos homens atualmente:

Blefaroplastia

Como foi visto no começo do artigo, essa cirurgia que ajuda a rejuvenescer o olhar cansado é a mais procurada pelos homens de todo o mundo. Essa opção de cirurgia pode ser feita em ambas as pálpebras, sendo indicada principalmente para quando há excesso ou flacidez de pele na região das pálpebras.

Ginecomastia

A ginecomastia é uma doença causada por um desequilíbrio hormonal nos homens, onde há uma grande quantidade de hormônios femininos no seu corpo. Esses hormônios, como estão desregulados, aumentam os mamilos dos homens. Dado esse aumento, uma cirurgia plástica é indicada para resolver o problema e recuperar a autoestima masculina (que possivelmente foi afetada).

Lipoaspiração

A famosa lipo é uma cirurgia plástica mais indicada para ser feita nos homens que já estejam com uma boa estética em seu corpo, estando até mesmo já dentro do seu peso ideal e buscando uma melhora do seu contorno corporal e na visibilidade dos seus músculos.

Na lipo, uma parte da gordura localizada é retirada de partes específicas do corpo (como das costas ou dos braços).

Rinoplastia

A rinoplastia é um dos procedimentos estéticos mais famosos de todo o mundo. Ela visa auxiliar na harmonização das narinas, podendo até mesmo ser indicada como um procedimento que visa melhorar a capacidade funcional das narinas, permitindo que os pacientes que a realizam possam respirar muito melhor.

Otoplastia

A otoplastia foca em trabalhar na correção de quaisquer problemas genéticos (ou por traumas, doenças, etc) que acometem as orelhas dos homens. Ela é muito utilizada para os casos de correção das orelhas de abano ou orelhas em abdução.

O seu principal objetivo é o de modelar as orelhas, restaurando de uma vez por todas as suas curvas e ajudando a harmonizar toda a estética da face do homem.

