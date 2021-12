Feirão de veículos Sicredi Altos da Serra fomenta setor automotivo

Negócios foram gerados pelas mais de 90 revendas credenciadas no RS e SC.

Foram quatro dias de negócios (24 a 27/11), relacionamentos e sonhos realizados. Trocar de carro estava entre as metas do associado da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Edmilson Soares Rodrigues, no município de Vacaria. Assim como ele, muitos cooperados aproveitaram as condições para fechar negócio.

O Feirão aconteceu por meio de uma importante parceria com 90 revendas credenciadas à Sicredi no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As equipes trabalharam intensivamente nesta edição da campanha e de forma conjunta. “Faziam cinco anos que eu esperava por este momento para trocar o carro que eu tinha. Foi rápido e fácil o acesso para fazer o cadastro e logo tive o crédito aprovado”, comentou o trabalhador de indústria, Edmilson Soares Rodrigues. O jovem garante o que lhe impulsionou na tomada da decisão foi o fato de ter encontrado o carro que desejava e as condições de pagamento por meio do financiamento além da agilidade e as condições facilitadas.

A campanha “Você precisa? Você merece!”, utilizada nesta edição do Feirão abordou de maneira criativa e responsável a adesão ao crédito consciente.

O Feirão de Veículos é considerado uma ação de cooperação com as revendas possibilitando o fomento da economia regional, onde nesta edição foram liberados mais de R$ 6 milhões em crédito.

Os associados que adquiriram veículos iniciam o pagamento em 2022 e têm cinco anos para quitar o valor com taxas de juros reduzidas.