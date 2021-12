Águia 04 presta apoio ao SAMU no transporte de paciente de 56 anos do município de São Joaquim para Lages

Neste sábado, 04, a equipe do Águia 04 prestou apoio ao SAMU no transporte de paciente de 56 anos com politraumatismo, sangramento na região da cabeça e parada cardiorrespiratória, do município de São Joaquim para Lages.

Devido à gravidade da situação, o emprego do Águia 04 com a equipe do SAMU composta por uma médica e um enfermeiro a bordo, equipamentos especiais e medicamentos, foram fundamentais para o sucesso da missão, tendo em vista que o paciente necessitava de um transporte ágil e eficiente sob os cuidados de uma equipe médica altamente capacitada.

Para um simples comparativo, o deslocamento por solo, utilizando-se de meios convencionais, poderia durar aproximadamente 1 hora e com emprego do Águia 04 e equipe médica do SAMU, durou apenas 20 minutos, salientando que nesse tipo de ocorrência cada segundo é valioso para o paciente.

Fonte: BAPM, asas da Polícia Militar