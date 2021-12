Império do Vinho um atendimento “exímio”, relatou a prefeita de Urubici

A prefeita de Urubici, declarou em suas redes sociais sobre a importância do novo empreendimento da Casa do Vinho.

Mais um grandioso empreendimento para Urubici. A casa do vinho inaugurou o Império do Vinho, com espaço aconchegante, atendimento exímio e vinhos finos de altitude que agradam o paladar. Fica aqui meu agradecimento pelo convite e meu desejo de sucesso ao comendador Vilson Borges, família e aos direta e indiretamente fazem parte deste grande projeto em Urubici. Certamente é mais uma excelente opção de visitação para moradores, turistas e apreciadores de um bom vinho. Parabéns! Declarou, Mariza Costa, prefeita de Urubici.