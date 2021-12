Prefeitos e Vices da Serra Catarinense fecham apoio a reeleição de Carlos Moisés

PREFEITOS E VICES SE REUNIRAM NUM GESTO DE APOIO À REELEIÇÃO DO GOVERNADOR DE SC. SAO 14 DOS 18 PREFEITOS DA SERRA NO REFERIDO GESTO

Não importa onde o PP estará na majoritária do pleito estadual do ano que vem. Prefeitos progressistas como Ademilson Conrado (Cerro Negro), Mariza Costa (Urubici) e Evandro Frigo (Urupema) já decidiram: independente de questão partidária, irão apoiar Carlos Moisés à reeleição ao governo. Mesma postura de Edilson Germiniani (Correia Pinto), Pedro Ostetto (Bom Jardim) e Erlon Costa (Rio Rufino). Os três são do PSD, mas ao governo apoiarão Moisés.

O gesto coletivo de Urupema reunindo 14 dos 18 prefeitos da Amures no apoio à reeleição de Moisés

E MAIS

Filiados ao PL de Jorginho Mello, João Cidinei (Anita Garibaldi), Marquinhos (Painel) e Dirceu Silva (São José do Cerrito) declararam um tamo junto ao projeto de reeleição do atual governador. Mesma postura do tucano João Eduardo Duduca Della Justina (Bocaina), Edson Wolinger do Republicanos (Ponte Alta) e dos emedebistas Fabiano Baldessar (Otacílio Costa) e Albino Padilha (Bom Retiro).

E ASSIM

Os três prefeitos do PL, outros três do PP, ainda 3 do PSD, mais dois do MDB, um do Republicanos e outro do PSDB, uniram a Giovani Nunes (aguardando para se filiar onde estiver o governador Moisés) e praticaram um gesto coletivo de apoio ao projeto de reeleição de Carlos Moisés. Foi neste domingo, 12, em Urupema. O encontro suprapartidário foi o primeiro gesto coletivo de prefeitos e vices em Santa Catarina em adesão ao projeto de reeleição de Moisés.

A postura espontânea dos prefeitos decorre do tratamento que o Governo do Estado tem dado aos municípios da Serra Catarinense. No registro o prefeito Giovani Nunes, que foi um dos mobilizadores do gesto, com a vice, Ana Melo (PP). Leonardo Heinzen, vice no Cerrito, filiado ao PL, também se integrou ao ato.

Governador Moisés se sentiu tão à vontade entre os prefeitos da Serra Catarinense que chegou a lançar mão de um violão para uma música gospel. Ele reafirmou o propósito de manter as parcerias com os municípios, que é onde a vida acontece, naquela postura de colocar em prática a linha municipalista que alguns gestores pregaram no passado, mas que ficou só no discurso.

Obrigado a todos os amigos prefeitos e prefeita e vices!!!!

Um dia marcante no cenário estadual… serra catarinense mostrando o verdadeiro jeito de fazer política e gratidão a quem sabe fazer a verdadeira política… política de entregas e apoios a todos… independentemente de partido!!!!

Um dia que nunca vou esquecer…

obrigado Evandro e Cris pela atenção a todos nós!!! Salientou Carlos Moisés.

Deus abençoe o nosso caminho!!! Ser político não é fácil… muitas cobranças e obrigações, mais tenho certeza que com nossa união vamos conseguir muitos resultados para os nossos municípios e região.

Com informações Edson Varela