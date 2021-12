Colisão entre caminhonete e caminhão é registrada na Serra do Rio do Rastro

Um acidente de trânsito foi registrado na Serra do Rio do Rastro, na SC-390, no início da manhã desta quarta-feira, dia 15, em Lauro Müller. Uma caminhonete GM S10, placas de São Joaquim, e um caminhão emplacado na cidade de Cocal do Sul colidiram por volta das 6 horas no KM 409,700 da rodovia estadual.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão era conduzido por um jovem de 24 anos e estava vazio. Já na S10 estava apenas o motorista de 26 anos. Ambos não sofreram ferimentos.