Celebrações de Natal da Apae de São Joaquim: Muito amor e dedicação

A alegria das crianças, jovens e adultos da APAE de São Joaquim é visível nas fotos: olhos brilhando, sorrisos no rosto.

Alunos que recebem atendimento domiciliar através do Programa PRONAS/PCD reberam a visita do Papai Noel e equipe da saúde que realiza as terapias.

Então é Natal…Encerramos o ano letivo com o coração cheio de gratidão.Obrigada as madrinhas de turma pelo delicioso coquetel,as famílias, aos alunos que nos ensinam e nos engrandecem a cada dia,aos funcionários que não medem esforços para tornar cada dia especial e único, ao Papai Noel,aos voluntários que doaram os presentes,e ao SESC na pessoa da professora Lizandra Velho e seus bailarinos Eleonora,Eduarda e Antônio que abrilhantaram nosso encontro. (Equipe Apae São Joaquim).

“É muito gratificante ver a alegria deles com a festa que prepararam. Tudo pra eles é motivo de comemoração, de alegria: eles têm muito a nos ensinar sobre como encarar a vida e as dificuldades”.

O Natal é tempo de renovar, de paz, alegria, luz, vida e de muito amor.































































































































Hoje especialmente queremos parabenizar e agradecer a equipe da Apae, pelo excelente trabalho desenvolvido, em São Joaquim com muita parceria, profissionalismo e dedicação!!

Imagens: Equipe da Apae.