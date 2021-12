CRAS de São Joaquim realiza gincana especial de Natal

Aconteceu na sexta-feira (10), no ginásio Juraci Santos, a Gincana de Natal do CRAS e da Diretoria Municipal de Esportes.

Encerramentos das atividades do SCFV de 2021, com muitas brincadeiras, comida gostosa, presentes, surpresas e a tão esperada chegada do Papai Noel.



Os organizadores e colaboradores do CRAS agradeceram a todos os parceiros, Gestão da SMAS, na pessoa da Secretária Marilda dos Santos Rodrigues, ao Prefeito Giovani Nunes, e em especial à Equipe do Cras São Joaquim.











Informações: Prefeitura Municipal de São Joaquim