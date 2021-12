Os ganhadores do concurso de Vitrines do NATAL LUZES DE JOAQUIM 2021

Com o apoio da SICOOB, a câmara de dirigentes lojistas de São Joaquim promoveu, neste mês de dezembro, o tradicional concurso Cultural “NATAL LUZES DE JOAQUIM“ ao qual premiou a melhor vitrine na temática de Natal 2021.

O Olisil Móveis e complementos foi quem faturou o prêmio de 2021 com a originalidade de uma cortina leds, em sua vitrine, perfeitamente alinhada a uma árvore de madeira e tudo rústico com materiais feitos na própria fábrica.

Além da Olisil, a Lamar Supercenter ficou com o segundo lugar das vitrine mais bonita de São Joaquim e a Speedinfo faturou o terceiro lugar. Ambos foram premiados com um cheque da SICOOB nos valores de 1.500, 1.000, e 500 reais, respectivamente.



“Fiquei supercontente com o prêmio, sempre é bom prestigiar este importante projeto da CDL, isso mostra um comércio cada vez mais comprometido. Fizemos uma árvore de madeira, feita pela proópria fabrica, uma cortina de led, foram muitos detalhes, principalmente com produtos da loja, tudo bem original, baseado no que a loja trabalha.” Declarou Maria Júlia de Oliveira Silva, Proprietária da Olisil móveis e complementos.