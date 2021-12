Ajuda para cirurgia em prol de Marcelino Waltrick Matos que luta contra câncer no Pâncreas

O Joaquinense Marcelino waltrick Matos, precisa da ajuda de todos que puderem contribuir com a vakinha que foi criada para que ele possa realizar uma cirurgia de urgência, Marcelino luta contra câncer no pâncreas.

Está vakinha foi criada na intenção de conseguir arrecadas dinheiro para cirurgia de Marcelino waltrick Matos que foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisa fazer uma cirurgia em Curitiba com urgência.Qualquer valor será bem vindo obrigado a todos que ajudarem!

Clica no link para contribuir:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-cirurgia-sarita-alves-matos

Quem quiser fazer pix tbm pode ser.

dados para pix

cnpj : 27.374.761/0001-60

Sarita Alves Matos