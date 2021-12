Carros batem de frente na estrada do Boava em São Joaquim

Na tarde deste domingo (26) a guarnição do ABTR-78 foi acionado através do COBOM, para atender uma colisão frontal carro x carro. No local foi confirmado a ocorrência, onde o veiculo Renault Duster, de cor cinza, conduzido por masculino maior, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, apenas com escoriações, negando o atendimento e condução pela equipe da USA-02, relatou que perdeu o controle do veículo vindo a colidir frontalmente com veiculo corsa, de cor azul, no qual encontrava-se duas vitimas: “Vitima-1” no banco motorista, como condutor, masculino, maior, consciente e orientado, sinais vitais estáveis, queixando-se de dor na região torácica e “Vitima-2” no banco do carona , feminina, maior, consciente e orientada, sinais vitais estáveis, com ferimento incisivo na região frontal da cabeça, ambas não estavam encarceradas.

Foram abertas as portas por meios não destrutivos, colocado o colar cervical nas vítimas, retirados em maca rígida, imobilizados e colocados no interior da USA – 02 , aos cuidados da equipe. Após atendimento foi feito a limpeza da pista e trânsito até a chegada da guarnição da PM, a qual assumiu a ocorrência liberando a guarnição do ABTR-078 para J-11.







5° Batalhão de Bombeiros Militar