São Joaquim perde motociclista em grave acidente no Caminhos da Neve

O Corpo de Bombeiros deslocou para atender um acidente de trânsito, saída de pista de motocicleta às 15h57 deste domingo (26) na localidade se Santo Antão, Rodovia Caminhos da Neve.

Ao chegar no local, encontrado o condutor da motocicleta BMW S1000 de São Joaquim, Juliano de Bem (peixe), 48 anos, já sem capacete, agitado, pele fria, pálido, pouco responsivo a comandos e politraumatizado.

Apresentava ferimento com sangramento na coxa e suspeita de fraturas nas pernas e braço com deformidade. Durante o deslocamento ao hospital, o paciente entrou em parada cardiorrespiratória, sendo iniciado os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com retorno de pulso.

A ambulância ASU foi interceptado pela Unidade de Saúde Avançada 02 (USA) do SAMU que deslocava para atendimento de acidente de trânsito entre carros, ocorrido simultaneamente na mesma localidade.

O Corpo de Bombeiros prestou auxílio à equipe da USA, sem sucesso, constatado óbito pela médica do SAMU, Peixe faleceu a caminho do Hospital Sagrado Coração de Jesus, ele era um motociclista conhecido na cidade e amigo de grupos de amantes de motos.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar