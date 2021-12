Nova Secretaria Paroquial traz um resgate histórico e aposta no Turismo Religioso

Na última quinta-feira (23), foi inaugurada a nova Secretaria Paroquial que foi alocada em uma galeria da Igreja Matriz de São Joaquim. Um resgate histórico, desde os primórdios, da construção da Igreja que hoje é o maior cartão postal e símbolo da cidade. A proposta é alavancar ainda mais o turismo religioso da Cidade da Neve. A destinação da nova secretaria paroquial lembra e muito o turismo religioso da Europa, onde as igrejas concentram áreas destinadas para as vendas de intens sagrados como terços, bíblias, velas, pulseiras e uma infinidade de artigos religiosos que complementam ainda mais o fator turístico e religioso.

“Um espaço também para o Turismo, pois vai acrescentar o potencial turístico da Nossa Serra, a maçã os vinhos de altitude e muitas outras coisas que é de nossa terra Joaquinense. Por isto nossa gratidão a Deus por este momento e venham conhecer a nova Secretaria Paróquia e que Deus abençoe a todos” Relatou o Pároco Víctor.

“Realmente ficou uma reforma espetacular, e este espaço era um espaço perdido na época falavam de futuramente recuperar este espaço e finamente aconteceu agora o jovem Padre Víctor que chegou em São Joaquim e está com uma equipe boa. Também o pessoal da comunidade das pastorais, então tudo isto ajuda para que coisas realmente aconteçam e a Secretaria Paróquial ficou bem estabelecida. Em todo lugar do mundo tem uma parte da igreja que apresenta um pouco da sua história e aqui tem um resgate histórico, as fotografias a própria arquitetura subterrâneos porões da igreja, vale a pena as pessoas virem aqui na igreja visitar e ver como ficou bonito, e com isso ganha São Joaquim e toda comunidade, a fé cristã”. Disse o ex-prefeito Humberto Brighenti.

“Gostaria de parabenizar o padre Víctor o Pablo e todas as pastorais envolvidas com a igreja, este belíssimo trabalho, esta oportunidade de ser mais um ponto turístico para que os turistas que vêem a São Joaquim tenham oportunidade de visitar, e também para bem atender a nossa comunidade de São Joaquim” Parabenizou o Vereador Ilton Carvalho.

“Aqui estávamos com espaço perdido, então foi tirada toda a terra foi feito a sala nova com a secretaria moderna para acolher bem o turista o peregrino que vem visitar nossa cidade. Hoje estamos com um número considerável de visitantes. E agora estamos com estes projetos. Podemos atender melhor nossos cristão. Temos outros 3 projetos desafiadores que é a iluminação cênica, as casas populares, e agora com a secretaria e estamos ai. O banheiro também ficou muito bom ao lado. Estamos ai para sempre dar continuidade as idéias que o padre Víctor trousse da terra Santa” Declarou Darlan de Brida.

“Padre Víctor está junto com seus companheiros de evangelização e estão fazendo uma obra bonita para a cidade, a Secretaria Paroquial agregou mais a igreja, fazer investimento obras sociais também, para Madre Paulina, então todos estamos emocionados e felizes logo nesta data que a prévia do natal, fazer uma reflexão e parabéns a paróquia de São Joaquim e a todos que participam”. Acrescentou o comunicador Marcelo Pereira.

“Prazer estar aqui juntamente com pároco Víctor neste novo espaço que vai agregar no turismo religioso um espaço abençoado por Deus junto a igreja matriz que é cartão postal do município.” Relatou Fabiano Padilha.

“É uma honra agente vir prestigiar mais este empeendimento que está acontecendo na paróquia de São Joaquim está empenhada em trabalhar o Turismo religioso algo que vem agregar a nosso munícipio, pois a igreja é o nosso cartão postal, agente precisa valorizar e o padre Vítor, é visionário traz para São Joaquim mais turistas”. Disse Adriana Schilisting Secretária de Turismo.