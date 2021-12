Verão mais seguro: Dive divulga medidas de prevenção para doenças típicas da estação

Com o verão e com o período de férias aparecem as doenças e agravos típicos da estação. Isso porque as pessoas aproveitam os dias quentes na praia, piscina ou parques e circulam mais, ficando mais expostas a vírus e bactérias. Por isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) alerta para os cuidados que a população precisa ter para evitar doenças como dengue, febre amarela, viroses e intoxicação alimentar.

Insolação e desidratação

A exposição ao sol é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, é preciso cuidado, como usar protetor solar e evitar exposição ao sol entre o horário das 10h às 16h.

A insolação ocorre quando há excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. O quadro gera dores de cabeça, falta de ar, febre. Além disso, a insolação pode ser acompanhada de queimaduras solares, bolhas e dor intensa.

Também é essencial não se esquecer de se hidratar. Isso ajuda nas atividades das células, na digestão, no funcionamento dos rins, regulação da pressão arterial, entre outras atividades. O indicado é beber, pelo menos, dois litros de água por dia.

Intoxicação alimentar





O calor possibilita a proliferação de vírus e bactérias e, portanto, é preciso tomar cuidado com o armazenamento e transporte dos alimentos. “As doenças diarreicas agudas são causadas pelo aumento do consumo de alimentos e bebidas contaminadas, contato com água imprópria para banho e aumento na circulação de vírus, bactérias e parasitas”, explica Fábio Gaudenzi de Faria, médico infectologista da Dive

As causas das doenças diarreicas também estão relacionadas ao preparo e acondicionamento incorreto de alimentos, ao consumo de bebidas (água, sucos, gelo) de procedência duvidosa e à ausência de cuidados com a higiene pessoal (lavagem das mãos).

“Tente evitar o consumo de alimentos na praia, consuma preferencialmente o alimento que você preparou em casa ou, então, procure locais que tenham um sistema de refrigeração, uma estrutura mais adequada para venda e armazenamento desses alimentos’’, sugere o médico.

A principal manifestação da doença é o aumento do número de evacuações, podendo ser acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor abdominal. Em alguns casos, há presença de muco e sangue nas fezes. Aparecendo qualquer dos sintomas, procure imediatamente atendimento médico.

Dengue

O verão, uma estação de chuvas e tempo quente, é propício para a reprodução e desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Por esse motivo, é preciso investir ainda mais em medidas de prevenção. “Uma vez por semana, é importante, que cada um vistorie sua casa, eliminando locais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito, que transmite dengue, zika e chikungunya”, alerta João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.

Dicas de prevenção:

– evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

– guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

– mantenha lixeiras tampadas;

– deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

– plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

– trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

– mantenha ralos fechados e desentupidos;

– lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

– retire a água acumulada em lajes;

– dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;

– mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

– evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;

– denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria Municipal de Saúde;

– caso apresente sintomas de dengue, chikungunya ou zika vírus, procure uma unidade de saúde para o atendimento.

Febre amarela



O período de maior transmissão da febre amarela ocorre entre os meses de dezembro a maio, devido às condições climáticas e ambientais favoráveis para reprodução do mosquito transmissor da doença (Haemagogus e Sabethes).

Os macacos não transmitem a febre amarela. Eles vivem no mesmo ambiente que os mosquitos e acabam sendo as primeiras vítimas do vírus. “Ao encontrar um macaco morto ou doente é importante notificar o serviço de saúde para que as equipes de vigilância se desloquem até o local para coletar uma amostra do animal e realizar o diagnóstico” alerta Aysla Matsumoto, médica veterinária da Dive.

A vacina é a melhor maneira de prevenir a febre amarela. Todos os moradores de Santa Catarina, a partir dos nove meses de idade, devem ser vacinados contra a doença. A dose está disponível nos postos de saúde.

Acidentes com animais peçonhentos

O aumento da temperatura favorece a reprodução dos animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, aranhas e abelhas. “No verão as pessoas fazem mais atividades ao ar livre e aproveitam também para realizar a limpeza de habitações, quintais e terrenos. E isso coincide com o período em que há deslocamento dos animais peçonhentos para alimentação e reprodução”, explica Alexandra Schlickmann Pereira, médica veterinária da Dive.

Como evitar acidentes com animais peçonhentos:

– usar botas: isto evita até 80% dos acidentes durante o corte de vegetação, por exemplo, pois as cobras picam do joelho para baixo. Porém, antes de calçar as botas, verifique se não há aranhas, escorpiões ou outros animais peçonhentos na parte interna.

– proteger as mãos: não coloque as mãos em frestas, tocas, cupinzeiros, ocos de troncos, etc. Use um pedaço de madeira para verificar se não há animais nesses locais.

– acabar com os ratos: a maioria das cobras alimenta-se de roedores. Por isso, mantenha sempre limpos os terrenos, quintais e plantações evita atrair esses predadores.

– conservar o meio ambiente: os desmatamentos e queimadas, além de destruírem a natureza, provocam mudanças de hábitos dos animais, que se refugiam em celeiros ou mesmo dentro de casas. Evite matar os animais, pois eles contribuem para o equilíbrio ecológico.

Covid-19







A população também não pode se esquecer das medidas de prevenção à Covid-19. É importante manter a higienização constante das mãos, com uso de álcool em gel 70% ou com a lavagem com água e sabão, além de usar máscara e evitar ambientes sem ventilação e com aglomeração.

Ao tossir e espirrar, utilize a etiqueta da tosse: cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o antebraço.

Essas medidas além de prevenir a Covid-19, também ajudam a evitar outras doenças respiratórias, como o vírus Influenza.

A vacinação contra a Covid-19 segue em SC e todos os moradores com mais de 12 anos podem se informar no seu município sobre locais e horários para aplicação das doses.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde