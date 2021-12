Corra! Que ainda da tempo de garantir o seu Bolão da Mega da Virada na Lotérica de Bom Jardim da Serra

Faça sua aposta e participe dos bolões que aumentam suas chances de ganhar

A Lotérica de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, está organizando o maior bolão do Brasil para o concurso da Mega Sena da Virada que corre no dia 31 de Dezembro de 2021.

As apostas para a Mega da Virada 2021, o concurso mais esperado do ano, já podem ser feitas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do concurso especial 2.440 da Mega-Sena, pode ser estimado em R$ 350 milhões.

O sorteio acontecerá a partir das 20h de 31 de dezembro. O prêmio não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.

https://saojoaquimonline.com.br/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-15-at-18.45.12-1.mp4 Quanto mais jogos combinados em um bolão, mais chances de levar grandes prêmios!

Adquirir uma cota de um bolão da Mega Sena da Virada 2021 na Lotérica Bom Jardim é uma excelente alternativa para apostar com maiores probabilidades de ganhar. São muitas possibilidades para os apostadores e é possível optar por bolões para todos os bolsos e gostos.

Um cartão com 6 dezenas que custa R$ 4,50, tem 1 chance em 50 milhões de pessoas.

No bolão tem 32 chances em 10.003 pessoas.

Mega Sena da Virada

Sorteio dia 31/12/2021

32 jogos de 15 dezenas

40 Cotas de R$ 24.324,00

5% R$ 1.216,00

10% R$ 2.432,00

15% R$ 3.648,00

20% R$ 4.864,00

25% R$ 6.081,00

50% R$ 12.162,00

100% R$ 24.324,00

Vendas na Lotérica Bom Jardim ou Posto Ipirella

Gian (48) 98842-5523

Cristiano (49) 99142-4909