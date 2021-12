Acesso ao Despraiado e Postinho irá receber Pavimentação Asfáltica em São Joaquim

O Prefeito Giovani Nunes, anunciou nesta quinta (30), mais uma grande conquista para São Joaquim, pois foi publicado recentemente uma portaria, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que faz a destinação de 3 milhões para o início da pavimentação da estrada do Postinho/Despraido, uma região importantíssima para a economia joaquinense, principalmente no ramo da pecuária e escoamento da safra da maçã.

A prefeitura de São Joaquim buscou o recurso para melhorias nas estradas do município e foi prontamente atendida pelo Governador Carlos Moisés em uma ação histórica para a comunidade do Postinho e Despraiado.

São Joaquim possui a maior malha viária, de estrada de chão, do estado de Santa Catarina, uma inumerável quilometragem que se estende por entre as estradas gerais, vicinais e milhares de ramificações do interior joaquinense O início dessa pavimentação irá reduzir substancialmente a poeira e as condições de trafegabilidade, permitindo que os veículos transitem com maior rapidez e segurança, principalmente para o escoamento da safra da maçã que é o carro chefe do município.

“Eu pedi 3 milhões para cada saída das estradas vicinais de São Joaquim, o Despraiado teve uma prioridade por se tratar de uma região com uma maior produção (das vicinais), tem frigorífico e uma grande demanda dos produtores de maçã. Vamos licitar esse projeto já em janeiro, sem dúvida uma grande melhoria para o interior de São Joaquim.” Declarou o Prefeito Giovani Nunes