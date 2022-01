Rodeio do Mangueira Velha retorna neste final de semana – Após dois anos o Tradicionalismo ressurge

De 07 a 09 de Janeiro de 2022 em Santa Isabel

Depois de dois anos suspenso, por causa da pandemia, um dos mais esperados eventos do tradicionalismo gaúcho voltará com força total em Santa Isabel, no interior de São Joaquim, para a 54ª Festa Tradicionalista do CTG Mangueira Velha.

Com a expectativa de reunir os apaixonados pela cultura gaúcha durante três dias de festa, o Parque Nenzo Sá, reabrirá as suas portas para as festividades nesta sexta (07) já com o início das disputas no torneio de laço.

O evento está em 54ª edição onde os visitantes, laçadores e seguidores da cultura gaúcha são recebido calorosamente pela grande família do CTG Mangueira Velha, tendo como objetivo principal, a preservação dos valores culturais da Serra Catarinense e também o contato com a natureza do local.

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Obras, executou um notável trabalho em patrolamento, recuperação e melhorias no trecho que dá acesso à localidade Santa Isabel, valorizando a comunidade local e contemplando os eventos de tradicionalismo.

No sábado, dia 08, o baile fandangueiro com o Grupo Candieiro e na cancha de laço Anoíde Sá (Tio Nóia), os competidores de todas as idades mostram habilidade em cima do cavalo e no manuseio do laço. As disputas envolvem laçadores de várias categorias, com premiação em dinheiro aos vencedores que vai desde 6 mil em prêmios para laçada de equipe, 4 mil em premiação para duplas e 1 mil reais em premiação para duelo de prendas. Todo o evento segue rigorosamente todos os protocolos de combate a pandemia.

Confira a programação completa

Sexta-feira (7 de janeiro)

14h00 – Laço Individual – Inscr. R$ 50,00 (Pode perder 1 armada até a 2ª volta – Gado Macho

Sábado (8 de janeiro)

07h30 – Laço Patrão de Piquete – Inscr. R$ 50,00 – Finalista para em 10 voltas

08h00 – Laço Piá, Guri, Prenda (Mirim e Juvenil)

08h30 – Laço Pai e Filho – Inscr. R$ 60,00

09h00 – Laço Pai e Filha / Mãe e Filho (a) – Inscr. R$ 50,00

09h30 – Duelo de Prendas – Inscr. R$ 80,00 – Força A (3 armadas) e Força B (2 armadas)

10h00 – Laço 3ª e 4ª Geração

10h30 – Laço Veterano e Veterana

11h00 – Laço Coordenador / Ex-Coordenador

13h30 – Laço Duplas – Inscr. R$ 60,00 (Pode perder 1 armada até a 5ª volta – Gado Macho

15h00 – Vaca Parada (Piazinho, Piazito, prendinha e bonequinha)

17h00 – Laço Equipes (Inscr. R$ 280,00) – As primeiras 20 equipes inscritas laçam no sábado. Força A (12 armadas) e Força B (10 e 11 armadas)

23h00 – BAILE COM GRUPO CANDIEIRO

Domingo (9 de janeiro)

07h30 – Laço Patrão de CTG

08h30 – Laço Quartetinho (se houver tempo)

Continuação do Laço Equipes – Inscr. R$ 300,00

15h00 – Laço Seleção com CTG Minuano Catarinense, CTG Nordeste Urupemense e CTG Laço da Mangueira Velha.

Final das Equipes