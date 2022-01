Usar o freio motor é o segredo para descer a serra com segurança

Descer a serra não é uma missão simples como muitos imaginam. Determinadas atitudes, especialmente a de manter a velocidade do veículo utilizando somente o pedal do freio, podem provocar danos ao veículo e até mesmo acidentes, em casos mais extremos. Por isso, usar corretamente o câmbio para explorar o freio motor é a melhor maneira de encarar longos declives sem contratempos.

O freio motor é uma forma segura de manter uma velocidade constante na descida de uma serra sem a necessidade de pisar constantemente no pedal do freio. Para que isso ocorra de forma eficiente, o motorista deve utilizar o câmbio e manter engatada marchas mais baixas para que o veículo comece a ganhar embalo.

De acordo com o piloto de testes César Urnhani, no caso dos veículos com câmbio manual, o motorista, para manter uma velocidade de 80 km/h, por exemplo, não deve usar a quinta ou sexta marcha. O correto é engrenar a quarta ou terceira para que, ao tirar o pé do freio e do acelerador, o veículo mantenha a velocidade.

Urnhani ressalta ainda que os proprietários de carros com transmissão automática devem tomar ainda mais cuidado, pois normalmente colocam a alavanca na posição D (Drive), que é a mais cômoda, mas não é a melhor para a descida de uma serra.

“Nesses casos, o motorista deve utilizar as marchas manuais do câmbio automático. Então, traz para o manual (pelas aletas atrás do volante ou mesmo pela alavanca) e reduza para uma marcha que faça o freio motor segurar a velocidade, assim usando cada vez menos o pedal do freio”, explica o especialista.

Disco de freio ajuda a aquecer o fluido de freio quando o motorista abusa do pedal do freio na descida da serra. Auto Esporte

Usar o pedal de freio em excesso faz mal

Abrir mão do freio motor e abusar do pedal do freio em uma descida de serra é um erro comum e perigoso. Esse comportamento ao volante faz a temperatura da pastilha e do disco aumentar acima da média. E por eles estarem próximos o fluido de freio aquece e a umidade acumulada durante o tempo vai evaporar, fazendo com que o sistema de freio deixe de ser eficiente.

Os primeiros sinais deste problema são o pedal de freio ficar mais “borrachudo” (parece que o motorista está pisando em uma bola murcha) e o mesmo pedal baixar um pouco. “A partir deste momento, comece a utilizar o freio motor para auxiliar na frenagem”, alerta Urnhani, que aconselha também buscar, o quanto antes, um acostamento ou área de segurança para que o sistema resfrie e volte a funcionar perfeitamente.

Ainda segundo Urnhani, é muito importante realizar a manutenção preventiva antes de cair para a estrada. Além de verificar todos os componentes, a principal ação é, caso necessário, trocar o fluido de freio. “O que dá problema não é a pastilha e nem o disco. O que faz você ficar sem freio é ferver a umidade que foi adquirida pelo fluido de freio por falta de manutenção”, explica.

Carros que não realizam corretamente a substituição do fluido de acordo com a recomendação dos fabricantes têm mais chances de sofrer com problemas de freio na descida da serra.

Usar o freio motor traz inúmeros benefícios. Além de proporcionar uma condução mais segura e preservar os componentes do sistema de freio, ele também proporciona economia de combustível. A partir do momento que um carro está descendo a serra usando o freio motor, a injeção eletrônica entende que não há a necessidade de injetar gasolina ou etanol. O consumo de combustível só vai voltar no momento em que o condutor voltar a acelerar.

Fonte: Auto Esporte